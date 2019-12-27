Падение ставок по рублевым депозитам провоцирует поиск гражданами доходности на рынке ценных бумаг: число физлиц с брокерским счетом достигает уже почти 3,5 млн человек. Такая информация приводится в обзоре Сбербанка по итогам года, подготовленном в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по анализу и обработке больших данных).

«На фоне быстрого падения рублевых ставок россияне все чаще ищут доходность на рынке ценных бумаг. В 2019 году продолжился бурный рост инвестиционной активности, начавшийся в середине 2018 года. По оценке Банка России, на конец сентября в России на брокерском обслуживании находилось 3,4 млн человек, суммарный объем активов на их торговых счетах превысил 10 трлн рублей», — указывают в «Сбере».

Львиная доля прироста связана с открытием индивидуальных инвестиционных счетов, причем взрывной рост таких счетов зафиксирован как раз в банках. Число клиентов на брокерском обслуживании в кредитных организациях в III квартале составило 2,3 млн человек, а по итогам года наверняка окажется больше 2,5 млн, ожидают аналитики. При этом клиентская база некредитных финансовых организаций (брокеров вне кредитных организаций) также стабильно увеличивается и составляет порядка 1,1 млн человек.

«С этим процессом отчасти связан и более медленный рост вкладов в 2019 году, — рассуждают в банке. — Среднерыночная доходность по рублевым депозитам уже не так привлекательна для населения. Это создает определенные сложности для банковской системы в целом… Обостряется конкуренция банков и некредитных финансовых организаций (традиционных брокеров) за сбережения россиян».



В условиях вероятного дальнейшего снижения рублевых ставок процесс перетока средств граждан на фондовый рынок продолжится. Однако доходности наиболее надежных инструментов сбережения (ОФЗ, корпоративных облигаций с высокими кредитными рейтингами) также приближаются к рекордно низким уровням. В 2020 году это может спровоцировать изменение риск-профиля среднестатистического инвестора и «выдавить» сбережения в более рисковые инструменты», — прогнозируют в Сбербанке.