Арбитражный суд Москвы отказался взыскать более 151 млн рублей с Московского государственного института международных отношений по иску крымского РНКБ. Согласно материалам в картотеке арбитражных дел, банк не доказал наличие задолженности МГИМО перед «Строй Групп», передает ТАСС.

Как следует из материалов дела, в 2017 году МГИМО и строительная компания «Строй Групп» заключили государственный контракт на 150 млн рублей на финансирование строительства общежития. В начале 2019 года строительная компания получила кредит сроком на два года в РНКБ для выполнения работ. Кроме того, «Строй Групп» уступила права требования с МГИМО денежных средств. Объем уступленных прав составил более 1 млрд рублей.

В связи с возникновением задолженности по кредиту банк в июле 2019 года обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к МГИМО о взыскании более чем 151 млн рублей.



Согласно решению суда, РНКБ не доказал наличие задолженности МГИМО перед подрядчиком. Кроме того, ни РНКБ, ни «Строй Групп» не представили первичных доказательств выполнения и сдачи работ в большем объеме, чем было оплачено университетом.

