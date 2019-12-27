Верховный суд РФ подтвердил отказ в иске Банка ДОМ.РФ, к которому ранее был присоединен Социнвестбанк, о взыскании 165,6 млн рублей с бывшего ключевого владельца и главы Социнвестбанка Сергея Таболина, сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Банк ДОМ.РФ обжаловал в ВС решение Арбитражного суда Башкирии от 21 февраля, а также постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 мая и Арбитражного суда Уральского округа от 10 сентября.

Доводы банка не опровергают выводы судов, они направлены на переоценку обстоятельств дела, установленных судами, и не подтверждают существенных нарушений арбитражами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, отметил ВС.

Истец в заявлении указал, что в период, когда председателем правления банка был ответчик, было утрачено принадлежащее Социнвестбанку имущество — янтарный камень-полуфабрикат, стоимость которого составляла 165,6 млн рублей.

Однако суд отклонил заявление банка. Единственной аргументацией истца является довод о том, что в ходе проведения инвентаризации им не было обнаружено имущество стоимостью 165,6 млн рублей — янтарный камень-полуфабрикат, очищенный и обогащенный по оригинальным технологиям.

По результатам оценки представленных доказательств суд пришел к выводу о недоказанности истцом наличия оснований для привлечения Таболина к ответственности в виде возмещения убытков. Арбитраж посчитал, что Таболин действовал добросовестно, исходя из обычных условий делового оборота и в пределах разумного предпринимательского риска.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2017 года прекратил производство по заявлению о признании Таболина банкротом. Определением суда от 27 октября 2017 года по данному делу была произведена замена заявителя (Социнвестбанк) на его правопреемника — индивидуального предпринимателя Михаила Приклонского. Производство по делу было прекращено в связи с отказом последнего от иска.

Кроме того, в июне 2017 года столичный арбитраж прекратил производство по еще одному заявлению о банкротстве Таболина. Согласно утвержденному судом мировому соглашению, заключенному между заявителем (Приклонский) и должником, Таболин обязуется уплатить кредитору 3,1 млн рублей в срок до 31 декабря 2018 года.

