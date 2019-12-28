Росстат впервые рассчитал прогноз демографической нагрузки до 2035 года с учетом повышения пенсионного возраста в России. «Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.

В результате коэффициенты демографической нагрузки сильно понизились по сравнению с предыдущим вариантом прогноза, опубликованным в октябре 2018 года. Это произошло, прежде всего, за счет сокращения населения старше трудоспособного возраста из-за увеличения пенсионных границ.

Согласно новому демографическому прогнозу, к 2035 году на 1 тыс. трудоспособных россиян придется 622 нетрудоспособных, из них 391 пенсионер, по среднему варианту прогноза (601 по низкому варианту и 664 по высокому). В предыдущем прогнозе от октября 2018 года к 2035 году на 1 тыс. трудоспособных россиян ожидалось 839 нетрудоспособных, из которых 553 пенсионера, в среднем варианте (829 в пессимистичном и 893 в оптимистичном сценарии).

Средний вариант прогноза считается наиболее реалистичным — в нем учитываются сложившиеся демографические тенденции, а также принимаемые меры демографической политики. Высокий вариант является целевым и предполагает успешную реализацию национальных проектов.

Из-за изменения возраста выхода на пенсию показатели демографической нагрузки к 2035 году по прошлогоднему и текущему прогнозам более не сопоставимы, подчеркнули в Росстате.

Пенсионная реформа в России началась в 2019 году и продлится десять лет, пока в 2028 году возраст выхода на пенсию не достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Повышение будет поэтапным, и для первых двух поколений россиян, кого затронет повышение пенсионного возраста (мужчин, родившихся в 1959—1960 годах, и женщин, родившихся в 1964—1965 годах), предусмотрена отдельная льгота — выход на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.

По прогнозу Минэкономразвития, до 2036 года численность рабочей силы благодаря расширению пенсионных границ будет постепенно увеличиваться с 75,8 млн человек в 2018 году до 79,2 млн в 2036 году.