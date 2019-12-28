Совокупное состояние 500 самых богатых людей мира за 2019 год выросло на 25%, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, состояние самых богатых людей мира оценивается в 5,9 трлн долларов, что на 1,2 трлн долларов больше, чем в прошлом году.

172 американских миллиардера, среди которых числятся глава американской корпорации Facebook Марк Цукерберг и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, увеличили показатель общего состояния на 500 млрд долларов. Совокупное состояние богатейших представителей России выросло на 51 млрд долларов за 2019 год.