Ускоренные темпы роста ВВП России на фоне снижения благосостояния не дадут положительного эффекта, заявил в интервью ТАСС ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау.



«Темпы роста до 2% или 5% на фоне снижения благосостояния не дадут положительного эффекта. Кроме того, они нужны не в краткосрочном, а в долгосрочном плане. Важно не то, как вы отчитаетесь за один год, а что будет в статистическом сборнике через десять лет», — считает он.

В этой связи Мау обратил внимание на политику ускорения 1986—1988 годов. Тогда темпы роста действительно увеличились, на два года превысив американские и британские, но произошло это ценой падения благосостояния народа. «Потом экономика десять лет сжималась, упала на 40%. Краткосрочное повышение темпов роста ВВП привело к исчерпанию финансовых ресурсов, огромному бюджетному дефициту и государственному долгу, превысившему 100% ВВП», — напомнил ректор РАНХиГС.

Мау подчеркнул, что повышение темпов экономического роста можно обсуждать только с рядом существенных оговорок. «Мы должны обсуждать не темпы роста, а механизмы повышения экономической динамики, обращая внимание прежде всего на рост доходов населения и частных инвестиций, диверсификацию экспорта, развитие ипотеки. Это показатели точнее характеризовали бы положение в стране, нежели формальные темпы роста», — полагает эксперт.

Он также указал на то, что сегодня инновации удешевляются и становятся массовыми с уникальной скоростью. В то же время быстрое удешевление инноваций негативно сказывается на формальной статистике ВВП. «Это означает, что мы реально не понимаем, что происходит с валовым внутренним продуктом. Его снижает тот же Uber, поскольку требуется гораздо меньше машин. И электронные книги играют на понижение ВВП: для их производства не нужна древесина и столько магазинов», — отметил Мау.

По мнению ректора РАНХиГС, показатель ВВП как совокупность продаж товаров и услуг теряет прежнюю значимую роль: опыт показал, что его динамика и благосостояние не всегда совпадают. В частности, в Японии в последние четверть века ВВП почти не повышается, а благосостояние растет, в отличие от противоположного опыта СССР.