Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет, и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка. Их вердикт: грядущее падение затмит все предыдущие.



Проанализировав текущие экономические тенденции в нескольких десятках государств, аналитики ВБ пришли к выводу, что приближается новый кризис, который не будет похож на все предыдущие и превзойдет их по разрушительным последствиям.

Главную проблему Всемирный банк видит в стремительном росте долговой нагрузки во всем мире как в частном, так и в государственном секторе. Объем мирового долга уже достиг 246 трлн долларов. Это абсолютный рекорд, более чем в три раза превышающий глобальный ВВП — стоимость всех продуктов и услуг на планете.

Особые опасения вызывают непогашенные обязательства развивающихся стран. Соотношение их долга (EM) к ВВП за период с 2010 по 2018 год выросло более чем наполовину до 168%. Эти темпы гораздо быстрее, чем, например, во время латиноамериканского кризиса.



Всемирный банк подчеркивает, что в последние десять лет главным генератором нового долга был Китай. С 2010-го соотношение непогашенных обязательств Поднебесной к ее ВВП выросло почти на три четверти до 255%, а общий их объем превышает 20 трлн долларов. Таким образом, по мнению экспертов Всемирного банка, именно в КНР зародится новый глобальный кризис. Он окажется куда более масштабным и тяжелым, чем все предыдущие.

Корпоративный долг КНР самый большой в мире. Когда в 2008 году случился финансовый коллапс, в Пекине отреагировали расширением кредитования. К 2016-му примерно 160% ВВП достигло уровня корпоративного долга и 230% — общего.

В рамках реализации стратегической программы «Сделано в Китае — 2025» Пекин в последние годы с целью доступа к новейшим технологиям стал массово покупать западные компании. Для этого китайские бизнесмены активно занимали деньги. В итоге только в прошлом году, по данным Банка международных расчетов, корпоративный долг Китая вырос на 3,8 процентного пункта. Для сравнения: госдолг увеличился на 0,8 п. п., а долг домохозяйств — на 0,9 п. п.

Набирать кредиты китайским предприятиям позволяет теневой банкинг: этот сектор расширился до угрожающих масштабов. Поскольку многие клиенты уже перегружены кредитами и к новым займам им по правилам прибегать нельзя, китайские банки выдают деньги финансовым брокерам и ростовщикам, выступающим посредниками между банками и бизнесом.

Примерно с 2012 года именно такие теневые кредиторы стабильно обгоняют традиционные финансовые институты по объемам и темпам выдачи кредитов и предоставления услуг по управлению активами. Эти механизмы позволяют предлагать вкладчикам высокую доходность, но и сопровождаются большими рисками. Благодаря теневому банкингу долговое бремя китайских компаний продолжает расти.

Сейчас объем этого сектора в Китае достиг почти 7 трлн долларов. Международный валютный фонд уже предупреждал: этот «пузырь» способен обрушить экономику страны и запустить новый азиатский кризис, аналогичный обвалу 1997 года.