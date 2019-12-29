Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Банку России продавать акции санируемых страховщиков по цене ниже стоимости их приобретения. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Документ разрешает ЦБ на основании решения его совета директоров осуществлять продажу приобретенных акций страховых организаций, в отношении которых осуществлялись меры по предупреждению банкротства, в том числе по цене ниже, чем стоимость их приобретения Банком России.

В случае если выполнение плана участия ЦБ по предупреждению банкротства страховой организации невозможно, в том числе из-за его невыполнения страховщиком, совет директоров Банка России примет решение о прекращении действия этого плана. Устранение страховщиком причин, ставших основанием для утверждения плана, и выполнение предусмотренных им мероприятий также станет основанием для прекращения его действия.

Принадлежащие Банку России акции страховой организации могут реализовываться после даты прекращения плана. Их продажа будет осуществляться на открытом аукционе, по выбору ЦБ он может проводиться как с повышением, так и с понижением стартовой цены. При этом в соглашении с покупателями акций может быть предусмотрено их обязательство приобрести в будущем все принадлежащие ЦБ акции соответствующей страховой организации.

Однако приобрести акции страховой организации не смогут ее акционеры, владевшие ее долей в размере более 1%, в том числе в составе группы лиц, в течение трех месяцев, предшествующих дате утверждения плана участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства такой организации.

Закон, вступающий в силу со дня его официального опубликования, также содержит нормы, направленные на повышение эффективности механизма финансового оздоровления кредитных организаций и уточнение порядка выхода Банка России и АСВ из капитала санируемых ими банков. При этом для санируемых банков сохраняется возможность работать с публичными финансами, то есть участвовать в госпрограммах, принимать средства государства на временное хранение на депозиты и так далее, пояснял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.