Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов платежных систем информировать клиентов — физических лиц о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах непосредственно в день блокировки, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит поправки в закон «О национальной платежной системе».

Закон закрепляет норму, согласно которой в случае приостановления или прекращения использования клиентом электронного средства платежа по инициативе оператора по переводу денежных средств оператор обязан в день такого приостановления или прекращения в порядке, установленном договором, предоставить клиенту информацию о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа с указанием причины.

Вводимые законом изменения направлены на защиту прав и интересов клиентов электронных средств платежей и дополняют законодательные меры, принимаемые для борьбы с лицами, занимающимися мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма, защищая права тех граждан, которые к этой категории не относятся, указывают авторы документа.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.