Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,1% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 053,39 пункта. Индекс РТС вырос на 0,08%, до 1 550,68.

«Утренний рост нефтяных котировок с одновременной неопределенностью на азиатских площадках задают умеренно позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 3 020—3 080 пунктов, по индексу РТС — 1 535—1 565 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.