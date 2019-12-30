Рубль начал торговую сессию понедельника отрицательным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал менее чем на 1 копейку по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 17 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,04 рубля (плюс менее одной копейки). Курс евро на 10:10 мск равнялся 69,52 рубля (плюс 21 копейка).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в понедельник утром разнонаправленная динамика рубля по отношению к доллару и евро может сохраниться. По ее словам, прогноз по курсу доллара снижается до 61,8—62,9 рубля, а прогноз по курсу евро повышается до 69—70 рублей.

«В этом году все традиционные факторы обесценивания рубля в конце года не сыграли. Вряд ли на позитивном для рубля внешнем фоне мы увидим серьезное обесценивание рубля и сегодня. Поэтому ждем закрытия торгов по паре доллар/рубль вблизи отметки 62», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.