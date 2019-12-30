МТС Банк снизил процентные ставки по всем действующим программам ипотечного кредитования, говорится в сообщении кредитной организации.

Так, процентная ставка по программе «Ипотека в новостройке» составляет 7,99% годовых. Процентная ставка «Квартиры на вторичном рынке» — от 8,1% годовых. Сумма кредита по программам — от 500 тыс. до 25 млн рублей. Минимальная процентная ставка доступна при первоначальном взносе от 50% стоимости квартиры. При первоначальном взносе от 20% ставка составит от 8,3%.

Новая фиксированная процентная ставка по программе «Рефинансирование ипотеки» — 8,8% годовых. Сумма кредита составляет от 1 млн до 30 млн рублей. Рефинансировать можно ипотечные кредиты как сторонних банков, так и взятые ранее в МТС Банке.