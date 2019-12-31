Дорогие друзья! Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

Пусть наступающий год Белой Металлической Крысы будет наполнен радостью!



Животное — тотем года обладает высоким интеллектом и интуицией. Пусть «хозяйка» 2020 года как прекрасный тактик и стратег принесет финансовую стабильность и новые инвестиционные идеи.

Желаем крепкого здоровья, исполнения самых заветных желаний, красочных впечатлений, новых возможностей, достижения всех поставленных целей!

Счастья, любви и благополучия вам и вашим близким!

Пусть хороших новостей в 2020-м будет как можно больше! И пусть весь год станет таким же ярким, как волшебная новогодняя ночь.

Спасибо, что в уходящем году вы были с нами. Надеемся, что и наступающий мы проведем вместе.

До встречи в 2020 году!

Коллектив Банки.ру