Меткомбанк снизил ставки по вкладам.

«Простая математика» (на три и шесть месяцев) открывается в рублях под 4,85—5,25%, в долларах — под 0,4—1,45%, в евро — под 0,1% годовых (ранее — под 5,1—5,5%; 0,4—1,6% и 0,3% соответственно). Выплата процентов — в конце срока.

«Константа» (на один год) привлекается в рублях под 5,75%, в долларах — под 1,5%, в евро — под 0,1% годовых (прежние ставки — 6%; 1,75% и 0,3%).

Минимальная сумма первоначального взноса по обоим депозитам составляет 100 тыс. рублей, 1 тыс. долларов и евро.

Процентные ставки по вкладам «Арифметика» и «Аксиома» в рублях составляют 5%, в долларах — 1,25%, в евро — 0,1% (вместо 5,25%; 1,4% и 0,3%). Минимальная сумма — 300 тыс. рублей, 3 тыс. долларов, 1 тыс. евро. Срок — один год.

Все депозиты пополняемые. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются вкладчику.