Банк «Русский Стандарт» подготовил к Новому году список тематических акций, говорится в сообщении кредитной организации.



Так, в магазинах «ИЛЬ ДЕ БОТЭ», а также в интернет-бутике компании предлагается скидка 25% на покупки для клиентов банка. Промокод в онлайн-магазине — RSBANK. При оплате ювелирных изделий в интернет-бутике «Адамас» картой банка «Русский Стандарт» покупатели получат кешбэк 5%. «Московский театр мюзикла» предоставит клиентам кредитной организации скидку 20% на любой спектакль.

Также держатели карт банка «Русский Стандарт» смогут получить скидку 25% на всю технику Redmond в фирменных магазинах бренда и в его официальном интернет-бутике по промокоду REDMOND-RSB.