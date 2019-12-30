Арбитражный суд Тюменской области признал Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) банкротом и ввел на предприятии процедуру конкурсного производства.

«Признать несостоятельным банкротом АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» и открыть в отношении него процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев со дня принятия решения», — сказала судья.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров группы нефтегазовых компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров похитил 1,8 млрд рублей у Сбербанка посредством невозврата кредита, который был выдан АО «Антипинский НПЗ», входящему в группу компаний «Новый поток». Сам Мазуров вины не признает.

