Банк России установил официальные курсы валют на 31 декабря.

Курс доллара понизился на 12,58 копейки, составив 61,9057 рубля (62,0315 рубля на 30 декабря). Курс евро повысился на 30,57 копейки, до 69,3406 рубля (с 69,0349 рубля на 30 декабря).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 14:03 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 61,76 рубля (минус почти 28 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 14:03 мск стоил 69,16 рубля (минус 15 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 61,65 до 62,09 рубля за доллар и от 69,01 до 69,56 рубля за евро.