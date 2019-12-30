НКР присвоило Совкомбанку кредитный рейтинг на уровне «АА-.ru» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Аналитики указывают, что Совкомбанк демонстрирует стабильно высокие показатели рентабельности и по международным, и по российским стандартам.

«Мы ожидаем умеренного увеличения стоимости риска в ближайшие 12 месяцев в сегменте потребительского кредитования (прежде всего карт рассрочки) по мере «вызревания» портфелей, однако текущий уровень рентабельности обеспечивает существенный запас капитала даже с учетом возрастающих рисков», — отметили в агентстве.

Совкомбанк поддерживает умеренный запас капитала сверх нормативов с учетом регулятивных надбавок. Структура фондирования кредитной организации сбалансированна: значительный уровень покрытия средств крупнейших кредиторов ликвидными активами сочетается с исторически невысокой долей таких средств в обязательствах.

«Система управления Совкомбанка позволяет эффективно выстраивать бизнес-процессы на текущем этапе развития. Агентство позитивно оценивает текущую бизнес-модель, а также успешный опыт интеграции приобретаемых кредитных организаций. Управление ключевыми видами рисков оценивается как адекватное с учетом высокого качества активов на протяжении экономического цикла и стабильно высоких операционных показателей. Стратегия развития понятна и учитывает возможности дальнейших сделок слияния и поглощения, однако объекты таких сделок недостаточно предсказуемы. Агентство отмечает сохраняющуюся концентрацию принятия стратегических управленческих решений. Структура акционеров является прозрачной, значимые акционерные риски не выявлены», — заключили в агентстве.

НКР указывает, что к повышению кредитного рейтинга банка может привести существенное укрепление показателей достаточности капитала и ликвидности, а также значимый рост диверсификации по контрагентам, что усилит устойчивость банка к внешним стресс-факторам. Кредитный рейтинг банка может быть снижен, если существенное ухудшение экономической конъюнктуры, усиление конкуренции в банковском секторе РФ и (или) смена стратегии банка на более рискованную приведут к падению показателей достаточности капитала в сочетании со снижением уровня рентабельности и увеличением склонности к риску.