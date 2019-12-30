Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Банк ДОМ.РФ получил право открывать счета и вклады Фонда защиты прав дольщиков. Документ в понедельник опубликован на официальном портале правовой информации.

«Определить акционерное общество Банк ДОМ.РФ в качестве кредитной организации, имеющей право на открытие банковских и иных счетов публично-правовой компании Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» и заключение договоров банковского вклада (депозита) с указанной публично-правовой компанией», — говорится в документе.

Кроме того, распоряжением допускаются к размещению на депозитах и счетах в Банке ДОМ.РФ временно свободные средства Фонда защиты прав дольщиков.