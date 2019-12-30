Банк России по итогам прошедшей cтратегической сессии с участниками финансового рынка отобрал девять их новых инициатив в основной портфель для реализации в 2020 году. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регулятора.

Выбраны наиболее актуальные предложения, которые затрагивают вопросы выдачи инвестиционных паев, эмиссии и листинга, корпоративного управления, товарного рынка, финтеха и информационной безопасности, поясняется в релизе.

В числе предложенных инициатив, в частности, сокращение сроков выдачи инвестиционных паев, повышение привлекательности индивидуальных инвестиционных счетов (внесение изменений в законодательство, повышающих привлекательность налогового вычета на полученный доход по ИИС путем увеличения максимальной суммы денежных средств, которые можно вносить в течение календарного года, введения возможности частичного изъятия средств с ИИС, а также иными способами), унификация классификации жалоб потребителей, распространение биометрической идентификации на предоставление электронных средств платежа.

Ежегодные стратегические сессии с участниками рынка Центробанк проводит с осени 2013-го. «Регулятор и в дальнейшем продолжит использовать такой формат диалога с профессиональным сообществом», — отмечается в сообщении.



Публикация обновленного портфеля с актуализированным статусом хода реализации инициатив планируется в начале 2020 года.

