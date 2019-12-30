Индия может стать четвертой по величине экономикой мира в 2026 году и третьей в 2034-м, но при условии, что будет успешно проводить соответствующие реформы. Об этом говорится в аналитическом документе, подготовленном базирующимся в Великобритании Центром экономических и бизнес-исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR), передает ТАСС.

«Индия решительно обогнала и Францию, и Великобританию, став пятой по величине экономикой мира в 2019 году. Ожидается, что в 2026 году она может обогнать Германию и стать четвертой по величине экономикой мира, а в 2034 году — обогнать Японию и стать третьей экономикой», — отмечается в исследовании, выдержки из которого приводит в понедельник газета The Economic Times.

По прогнозам аналитиков CEBR, в течение ближайших 15 лет за позицию третьей экономики мира будут активно вести борьбу Япония, Германия и Индия (за первые два места — США и Китай).

Комментируя намерение правительства действующего премьер-министра Индии Нарендры Моди достичь объема ВВП страны в 5 трлн долларов к 2024 году, эксперты CEBR указывают, что, по их мнению, страна сможет достичь этого показателя, но лишь к 2026 году.



При этом в исследовании отмечается, что индийское правительство проводит определенные реформы, направленные на развитие экономики, но для дальнейшего успеха в данной сфере Индии требуются более радикальные преобразования. «Наш прогноз о том, что Индия обгонит Германию, а затем и Японию, чтобы стать третьей крупнейшей экономикой мира в 2034 году, предполагает успех в реализации таких реформ», — подчеркивают авторы исследования.