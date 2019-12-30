Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по России по итогам III квартала текущего года составила 17,6 млн человек, или 12% от общей численности населения. Такие предварительные данные приводит в понедельник Росстат.

В III квартале прошлого года аналогичный показатель равнялся 12,5% (18,3 млн человек), по итогам всего 2018 года — 12,6% (18,4 млн).

Последний квартальный показатель — самый низкий в текущем году: так, в I квартале 2019-го он равнялся 14,3%, во II квартале — 12,7%. По итогам января — сентября 2019-го доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума равнялась 13,1% (за аналогичный период годом ранее — 13%).



Орешкин: неравенство и бедность ограничивают рост российской экономики По мнению министра, в следующем году «надо точно будет с этим что-то делать».

В числе прочего в обзоре сообщается, что среднедушевые денежные доходы населения в III квартале текущего года, по предварительным данным, составили 35 085 рублей в месяц, или 318,6% к величине прожиточного минимума для всего населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в III квартале — 45 726 рублей в месяц (382,9% к величине прожиточного минимума для трудоспособного населения), средний размер назначенных пенсий по старости в отчетный период — 15 097 рублей в месяц (166,1% к величине прожиточного минимума для пенсионеров).