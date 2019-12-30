В ноябре 2019 года на рынке ипотечного жилищного кредитования продолжилось снижение процентных ставок: средневзвешенная процентная ставка по ИЖК, предоставленным в рублях, снизилась до 9,19% с октябрьских 9,4%. Такие данные представлены в сообщении Центробанка.

Ранее схожие данные приводили аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России в бюллетене «О чем говорят тренды».

За ноябрь 2019 года банки предоставили заемщикам более 116 тыс. кредитов на общую сумму 270,7 млрд рублей.



Совокупная задолженность по ИЖК с учетом приобретенных прав требования на 1 декабря 2019 года составила около 7,6 трлн рублей, увеличившись за год на 16,4%.