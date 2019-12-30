За последние 20 лет примерно в полтора раза увеличилась доля россиян, чувствующих уверенность в завтрашнем дне. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения .

«За последние 20 лет окрепла уверенность россиян в завтрашнем дне. Если в 2000 году об этом заявлял только каждый третий опрошенный (33%), то сегодня — уже каждый второй (51%). Самая высокая доля уверенных в будущем зафиксирована среди молодых людей в возрасте 18—24 лет (71%)», — отмечается в релизе по итогам соответствующего опроса.

Также увеличился срок видения россиянами своих жизненных перспектив. Двадцать лет назад большинство россиян (69%) не могли представить свое будущее или будущее своей семьи на срок, превышающий несколько месяцев. Сегодня более половины респондентов (57%) заявляют, что способны ясно представить будущее своей семьи на год и даже более значительный срок, причем каждый десятый (11%) — более чем на десять лет.



Основной жизненной целью остается желание жить на уровне своего окружения (41%), но увеличилась доля тех, кто ставит более амбициозные жизненные цели: 23% хотели бы жить лучше, чем большинство семей в их городе, районе, 11% — на уровне средней семьи в Западной Европе, США, а еще 6% — лучше, чем живет средняя семья в Западной Европе, США.