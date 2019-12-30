Российские фондовые индексы снизились по итогам торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,15% и составил 3 045,87 пункта. Индекс РТС ушел в минус на 0,03% — к отметке 1 548,92.

Акции Сбербанка выросли в цене на 1,07%, Мосбиржи — на 0,63%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,31%, «Тинькофф» — на 0,2%, ВТБ — на 0,04%. Бумаги «Яндекса» подешевели на 1,43%, «Норильского никеля» — на 0,98%, «Газпрома» — на 0,28%, «АЛРОСы» — на 0,2%, МТС — на 0,02%.



«На российском фондовом рынке за два дня до нового делового года тихо. Логично предположить, что инвесторы давно купили или продали все, что захотели, и теперь могут со спокойной душой дожидаться боя курантов и наступления 2020 года. Индекс Мосбиржи провел сессию вокруг 3 045 пунктов, и это лучшее, на что вообще можно было рассчитывать в рублевом индикаторе. За этот год индекс Мосбиржи вырос на 28,2%, что выглядит просто фантастически. Индекс РТС к вечеру понедельника торгуется возле 1 550 пунктов. Валютный индикатор взлетел за 2019 год на 45,5% за счет курсовых колебаний», — написала незадолго до окончания сессии старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

По ее словам, «в начале года мало кто рассчитывал, что отечественные биржи накроет ралли такого масштаба, но реальность превзошла все ожидания».



Согласно информации на сайте Мосбиржи, 31 декабря 2019 года торги на всех рынках биржи проводиться не будут.