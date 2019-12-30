Промсвязьбанк обеспечил возможность сбора биометрических данных граждан в рамках Единой биометрической системы во всех своих офисах по всей стране. Об этом банк отчитался в понедельник, 30 декабря.

«ПСБ одним из первых выполнил указания регулятора по оснащению всех отделений банка до конца года специальным оборудованием для передачи биометрических данных в ЕБС», — комментирует директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Юрий Чернышев.

«Теперь зарегистрировать биометрические данные — образец лица и голоса — можно в любом отделении ПСБ. Для этого понадобятся только паспорт и СНИЛС. После регистрации в ЕБС клиент сможет получать финансовые услуги без посещения офиса банка», — отмечается в релизе.



В Промсвязьбанке указывают, что он стал одним из первых банков, предоставляющих финансовые услуги с помощью биометрической идентификации. Любой гражданин, зарегистрированный в ЕБС, может открыть счет в ПСБ, сделать перевод или подать заявку на кредит. Клиенту достаточно иметь компьютер с доступом к Интернету, веб-камерой и микрофоном.