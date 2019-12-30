Федеральная антимонопольная служба возбудила на днях дело о нарушении компанией Booking.com B. V. закона о защите конкуренции. Нарушение выразилось в навязывании средствам размещения (гостиницам, отелям, хостелам и пр.) на территории РФ условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей, поясняется в сообщении ФАС.

Как указывают антимонопольщики, Booking.com занимает доминирующее положение на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения. Действия компании по навязыванию невыгодных условий договора, в соответствии с которыми гостиница не может установить цену на свои услуги на одном агрегаторе информации о средствах размещения ниже, чем на другом, и не имеет возможности предложить лучшую цену на свои услуги третьим лицам, могут привести к ущемлению интересов средств размещения, а также к ограничению или устранению конкуренции на этом рынке.

ФАС предписала Booking.com исключить требование к гостиницам о паритете цен ФАС считает, что применение условий о паритете, в соответствии с которыми цена на размещение на любом ресурсе не может быть ниже, чем на Booking.com, приводит к ограничению конкуренции на рынке.

Ранее, в ноябре 2019 года, по результатам рассмотрения обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» ФАС выдала Booking.com предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Предупреждение надлежало исполнить в течение месяца — до 12 декабря 2019 года, однако компания этого не сделала.



«Неисполнение предупреждения ФАС России влечет возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства», — подчеркивается в сообщении ведомства.