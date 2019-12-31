Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу одного из бывших совладельцев Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова (обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере) на утверждение положения о порядке продажи его дома и двух земельных участков с начальной ценой в 103,5 млн рублей, говорится в определении суда.

Банкир обжаловал в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 23 октября. Заявление о необходимости утверждения порядка продажи имущества было подано финансовым управляющим имуществом должника Любовью Киреевой.

В июле суд продлил на полгода процедуру реализации имущества Беджамова. Ходатайство о продлении срока банкротства было направлено в суд Киреевой.

Арбитраж 2 июля 2018 года признал Беджамова банкротом, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Заявление о банкротстве должника было направлено в суд банком ВТБ 24.

В сентябре 2017 года апелляция отклонила жалобу Внешпромбанка на определение об оставлении без рассмотрения заявления о признании банкротом Беджамова.

Суд 7 июня 2017 года признал необоснованным соответствующее заявление банка. Производство по делу о банкротстве было прекращено. «Поскольку судебный акт, на котором заявитель основывает свое требование, не вступил в законную силу, суд признает требование ООО «Внешпромбанк» необоснованным, при этом, поскольку в деле имеются требования иных кредиторов, суд приходит к выводу об оставлении заявления без рассмотрения», — отмечается, в частности, в определении первой инстанции.