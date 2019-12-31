Росбанк подало заявление о включении долга перед ним в размере более 2 млрд рублей в реестр требований кредиторов бывшего генерального директора омского ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова, говорится в определении Арбитражного суда Омской области.

Заявление банка суд рассмотрит 28 января 2020 года.

Ранее суд назначил на 21 января рассмотрение аналогичного заявления Газпромбанка к Шишову на 3,7 млрд рублей.

Шишов 19 ноября был признан несостоятельным (банкротом), в отношении него была введена процедура реализации имущества гражданина сроком на пять месяцев. Финансовым управляющим имуществом должника была утверждена Аглая Лясман.

Совокупный размер неисполненных Шишовым денежных обязательств превышает 43 млрд рублей, говорится в решении суда. Доходов и имущества Шишова недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, также отметил арбитраж.

В марте 2018 года сотрудники СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело в отношении Шишова, ранее осужденного на четыре года колонии по делу об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Шишов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц).