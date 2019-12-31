Более трети россиян не намерены праздновать Новый год, при этом те, кто все же решил устроить праздник, планируют сократить расходы на подарки родным и близким, елку и развлекательные мероприятия, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Компания с 13 по 27 декабря проводила через соцсети собеседование совершеннолетних граждан из различных регионов России. Итоговое исследование включает в себя ответы более 1 тыс. человек.

«Около 10,6% респондентов сэкономят на подарках родным и близким. Кроме того, 10,1% участников опроса собираются отказаться от главного символа Нового года — елки, а 9,2% хотят обойтись без развлекательных мероприятий», — говорится в исследовании.

По данным компании, еще 8,1% опрошенных решили не покупать к празднику новый наряд, а 7,9% россиян планируют сэкономить на праздничном застолье. Реже всего россияне будут экономить на поездках к родственникам и друзьям (2,7% респондентов), а также на украшении дома — от этого отказываются лишь 2,3% граждан.

Значительная часть респондентов (35,7%) в целях сокращения расходов вообще не хочет отмечать Новый год и нести соответствующие затраты, а 13,4% заявили, что в праздничные дни не собираются ни в чем себе отказывать, выяснили эксперты.

При этом специалисты компании подметили, что чем старше участники исследования, тем чаще они хотят сэкономить на покупке елки или организации праздничного застолья, а более молодые респонденты планируют снизить расходы на подарки близким или вообще не отмечать Новый год.