Свою кредитную историю за 11 месяцев 2019 года узнали в пять раз больше россиян, чем за предыдущие пять лет. Таковы данные сервиса «Кредитная история онлайн» БКИ «Эквифакс». Основная причина такого тренда — изменения к федеральному закону «О кредитных историях», позволившие бесплатно получать кредитную историю два раза в год и упростившие процесс подтверждения личности через госуслуги.

«Упрощение процесса подтверждения личности для доступа к кредитной истории привело к существенному изменению региональной структуры зарегистрированных пользователей. Зависимость интереса к кредитной истории от уровня финансовой активности региона по-прежнему сохраняется — 61% всех пользователей сервиса приходится на 19 регионов России. Однако нельзя не отметить тот факт, что доля зарегистрированных пользователей в сервисе из Москвы и Московской области сократилось на 5 и 7 процентных пунктов соответственно. В пятерку самых активных регионов по спросу на кредитную историю вошла Челябинская область, поднявшись с восьмого места», — говорится в сообщении.

В список регионов с самым большим интересом к кредитной истории впервые вошли Волгоградская область, Алтайский край и Севастополь, вытеснив Тюменскую, Ленинградскую области и Ставропольский край.

По данным экспертов, в 2019 году у россиян произошли позитивные изменения в финансовом поведении. «Еще год назад основными пользователями сервиса были люди с проблемами в кредитной истории, обратившиеся в бюро вынужденно. В 2019 году граждане стали интересоваться своей кредитной историей, не имея проблем с получением кредита», — отмечается в исследовании.

Интерес к кредитной истории стали проявлять россияне в более молодом возрасте. Так, доля россиян, проверивших свою кредитную историю, в возрасте от 18 до 24 лет увеличилась на треть.