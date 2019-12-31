Клиенты банка «Русский Стандарт» с 1 января 2020 года смогут выбрать новые категории для получения повышенного кешбэка 5% и 10% по картам банка, подключенным к программе лояльности RS Cashback, говорится в релизе финучреждения.



Так, для клиентов, открывших карту Black с января, будет начисляться повышенный кешбэк 10% в категориях «АЗС, такси», «Рестораны, кафе, фастфуд» и «Одежда, обувь». В банке также напомнили, что клиент может выбрать три из семи предложенных категорий в каждом квартале 2020-го.

«Банк «Русский Стандарт напоминает, что, помимо повышенного кешбэка в 5% для всех карт и 10% для карт Black, в рамках акции клиентам традиционно возвращается 1% от суммы всех покупок по карте, участвующей в программе RS Cashback, а также до 25% кешбэка при покупках у партнеров программы в рамках акций», — отмечается в сообщении.

Кешбэк-бонусы зачисляются клиентам на следующий день после окончания очередного бонусного периода.