Банк «ФК Открытие» увеличил долю владения в страховой компании «Росгосстрах» на 7,12 процентного пункта, до 99,64%, сообщается в материалах компании.

При этом доля самостоятельного распоряжения выросла с 32,28% до 50,12%, косвенного распоряжения уменьшилась с 60,24% до 49,52%. В результате доля владения банка в целом выросла с 92,52% до 99,64%.

«Росгосстрах» — один из крупнейших страховщиков РФ, входит в группу банка «ФК Открытие». Группа «Открытие» и бывший основной собственник «Росгосстраха» Данил Хачатуров в 2017 году заключили соглашение о разделе страхового бизнеса. Впоследствии контроль над «Открытием» и «Росгосстрахом» перешел к государству.