Минфин России 18 декабря доразместил на вторичном рынке выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) серии 26227 с погашением в июле 2024 года на 1,885 млрд рублей, свидетельствуют материалы ведомства.

Минфин РФ предлагал остатки облигаций данной серии на традиционном аукционе 18 декабря в объеме 28,61 млрд рублей. В итоге министерство реализовало на аукционе ОФЗ выпуска на 26,725 млрд рублей, а нереализованный остаток продало вне аукциона.

Таким образом, весь объем выпуска ОФЗ 26227 в 400 млрд рублей находится в обращении.