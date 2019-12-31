Сбербанк и компании его экосистемы — онлайн-кинотеатр Okko и портал «Рамблер» — проанализировали, какие новогодние фильмы особенно популярны у россиян.

«Так, по итогам последней недели декабря 2019-го, по данным онлайн-кинотеатра Okko, в топ-5 лент из «Новогодней подборки» вошли «Один дома», «Реальная любовь», «Семьянин», «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», — отмечается в сообщении.

По данным исследования, в последнюю неделю декабря 2019-го большее предпочтение отдают старым советским фильмам. Выбирать, какие фильмы респонденты собираются смотреть на Новый год, предлагалось из 15 популярных отечественных и зарубежных лент, а также мультфильмов.

«С большим отрывом победила «Ирония судьбы», набравшая 32% голосов. «Девчата» с 19% голосов уверенно заняли второе место. Третьим фильмом стали «Чародеи», которым отдали голоса 12% респондентов. На четвертой позиции «Один дома» (11% голосов). А замыкает пятерку «Морозко» — его собираются смотреть 10%, принявших участие в опросе», — говорится в релизе.