Сервис «Тинькофф Путешествия» изучил данные клиентов, которые купили авиабилеты на новогодние каникулы (период с 27 декабря по 8 января). Согласно исследованию, за границу в предстоящие праздники отправляются около 35% авиапутешественников. Самая популярная страна для отдыха зимой — Германия. Туда полетят более 10% от всех туристов, вылетающих за рубеж.

Далее в рейтинге популярности находятся Таиланд и Италия — сюда направляются 9% и 8% путешественников соответственно. Также востребованы Турция (4,8%), Испания (4,8), Чехия (4,2%), Армения (3,3%), Индонезия (2,9%) и Шри-Ланка (2,8%). Замыкает десятку популярных стран Израиль (2,3%).

«Средний рост цен на перелет по десяти самым популярным направлениям на новогодние каникулы составил 251%. Цена прямого перелета Москва — Берлин и обратно на новогодние каникулы начинается от 16 100 рублей. В конце января это же путешествие обойдется в 9 600 рублей. Слетать на Пхукет на праздники стоит минимум 110 000 рублей, в конце января — 35 000 рублей. Цены на поездку в Рим начинаются от 29 200 рублей (плюс 215% от цены в низкий сезон), в Стамбул — от 30 100 (плюс 447%), в Барселону — 47 930 (плюс 285%), в Прагу — от 22 900 (плюс 192%), в Ереван — 17 300 (плюс 191%), на Шри-Ланку — 98 200 (плюс 303%). Европу выбрали 49,7% путешественников, Азию — 45,2%. В Америку и Африку отправятся чуть более 5% от всех выезжающих за рубеж туристов», — отмечается в сообщении.

В топ-10 самых популярных стран 93% россиян летят российскими авиакомпаниями. Только 7% путешественников выбирают иностранные авиакомпании.

Половина россиян обычно планирует новогодний отдых за рубежом заранее — на период до декабря приходится 51% продаж билетов на новогодние даты. Тем не менее 49% россиян покупают авиабилеты на новогодние праздники непосредственно в декабре, заключили аналитики.