Кремль рассматривает скромные темпы роста российской экономики как главную неудачу 2019 года. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Если говорить о главной неудаче, то, наверное, то, что темпы роста пока остаются скромным, — сказал он. — Об этом все говорят, что не удовлетворены этими темпами роста. Поэтому здесь есть много резервов для наверстывания этих темпов в предстоящие годы».

В декабре Центробанк опубликовал материалы, согласно которым регулятор ожидает замедления годовых темпов роста ВВП России в IV квартале 2019 года с последующим ускорением в I квартале 2020-го. Темпы роста российского ВВП должны вырасти до 1,5—2% в 2020 году и до 2—3% в 2022-м. Основной вклад в повышение темпов роста должна внести успешная реализация национальных проектов. По мнению регулятора, это поддержит внутренний спрос, в то время как внешние условия остаются фактором неопределенности прогноза.