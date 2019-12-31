Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 27 декабря перечислило Банку России 5 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщили в агентстве, уточнив, что в IV квартале оно вернуло 66 млрд рублей.

«За период действия договора агентство перечислило Банку России 258 млрд рублей, в том числе в 2019 году — 213 млрд рублей. На 31 декабря 2019 года остаток задолженности агентства составляет 584 млрд рублей. В 2015—2017 годах Банк России предоставил Агентству кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года. В конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств», — говорится в сообщении.

В рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 трлн рублей агентство получило 842 млрд. Денежные средства были полностью направлены на страховые выплаты вкладчикам, указано в релизе.