Финансовый уполномоченный с 1 января в обязательном порядке начнет рассматривать до суда споры россиян с микрофинансовыми организациями.

Финомбудсмен будет рассматривать в досудебном порядке споры только имущественного характера, при этом размер требований по ним не должен превышать 500 тыс. рублей. Его решения обязательны для исполнения, но при несогласии их можно обжаловать в суде.

До обращения к финансовому уполномоченному россиянину нужно сначала попытаться напрямую решить спор с микрофинансовой организацией, направив ей заявление в электронной или письменной форме. В срок до 30 дней компания должна прислать ответ на заявление. Если клиент не согласен с полученным ответом или вовсе его не получил, то может направить обращение финомбудсмену.

Обращение можно подать бесплатно на сайте финансового уполномоченного или письменно. Решение будет вынесено в течение 15 рабочих дней. В свою очередь, для микрофинансовых организаций базовая ставка отчислений в фонд финансирования деятельности уполномоченного составит 17 тыс. рублей.

Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин ожидает, что в 2020 году россияне направят финомбудсмену около 22 тыс. обращений в отношении микрофинансовых организаций.

Досудебное обращение к финансовому уполномоченному в России стало обязательным с 1 июня 2019 года. Сначала он рассматривал споры, связанные только с автострахованием, а с 28 ноября к нему стали обращаться потребители и других страховых услуг, за исключением ОМС.