Российский бизнесмен Алишер Усманов считает, что западные санкции эффективны лишь до определенного предела, после чего их применение может быть воспринято как объявление войны. Такое мнение глава холдинга USM (родительская структура компаний «Металлоинвест», «МегаФон», Mail.ru Group), фигурант «кремлевского списка» бизнесменов, которые могут подвергнуться санкциям США, высказал в интервью газете Financial Times, опубликованном в пятницу.

«Наносимый (США) ущерб огромен. Но можно нанести такой ущерб, который будет восприниматься как объявление войны. И что вы будете делать затем? Россия — большая страна, в известном смысле сверхдержава. Она будет бороться за свое место, и чем раньше наши партнеры поймут это, тем проще для них будет заключить сделку. Я уверен, что миллионы (людей) думают так же, как я», — сказал Усманов, говоря на тему санкций.

Он признал, что рестриктивные меры со стороны американских властей негативно скажутся на его бизнесе, но заверил, что не боится их. «Как я могу бояться санкций, когда я испытал в жизни более суровые вещи, — задался вопросом Усманов. — Я не заслуживаю их, так что они будут болезненными, если они будут применены. Я не вмешиваюсь в политические вопросы».

Усманов входит в так называемый «кремлевский список» конгресса США. Бизнесмены из этого списка обладают состоянием более 1 млрд долларов и могут подвергнуться американским санкциям.