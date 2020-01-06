Туристы из России стали проявлять больше сознательности и интереса к страхованию в путешествиях: они не только чаще страхуются, но также изучают и покупают защиту от дополнительных рисков, рассказали опрошенные РИА Новости страховщики.

«На фоне общего снижения покупательской активности россиян спрос на страховку в путешествиях не падает, а только растет. Причем туристы стали в разы чаще оформлять страховки именно в Интернете, мы зафиксировали значительный прирост в покупках страховок онлайн в 2019 году», — рассказали агентству в компании «Тинькофф Страхование». Там отмечают, что это обусловлено не только удобством: как правило, купленная в Интернете страховка лучше по условиям, чем та, которая традиционно входит в турпакет.

Руководитель управления по развитию личного страхования СК «Сбербанк страхование» Елена Кошелева рассказала, что в ее компании число купленных полисов по страхованию путешественников выросло в 2019 году на 38% по сравнению с предыдущим. В компании ERV утверждают: с каждым годом туристы уделяют страхованию в поездке все больше и больше внимания.

«Если раньше туристы довольствовались страховками, включенными в тур или «прикрепленными» к банковским картам, то сейчас путешественники осознанно оформляют второй полис с теми рисками, которые не входят в «стандартное» покрытие. В 2019 году мы отметили, что интерес именно к расширенным программам страхования вырос на 62%, при этом общее количество застрахованных увеличилось более чем на 20%», — сообщили агентству в ERV.

А управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования «Ренессанс Страхование» Артем Искра не отметил значительного роста портфеля, но упомянул, что есть тренд к увеличению поездок в Испанию, Турцию, Кипр, Юго-Восточную Азию. При этом, по его словам, снизилось количество полисов, действие которых распространяется на весь мир.