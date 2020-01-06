Рост отказов банков в предоставлении кредитов физическим лицам наблюдался в 2019 году, подобной тенденции можно ожидать и в этом году. Такое мнение выразили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

«Что же касается роста доли отказов по кредитным заявкам, то данная тенденция была актуальной фактически весь год. И, скорее всего, в 2020 году этот тренд продолжит набирать обороты. Соответственно, гражданам, планирующим получить кредит, следует быть к этому готовыми», — отметили в пресс-службе.

В организации подчеркнули, что наибольшее внимание при получении кредита заемщикам стоит обращать на долговую нагрузку и персональный кредитный рейтинг. Чем долговая нагрузка заемщика ниже, тем больше вероятность получить кредит, сказали в бюро кредитных историй. Заемщик может определить свою долговую нагрузку самостоятельно. Для этого нужно сумму ежемесячных платежей по всем действующим кредитам и тому, который планируется получить, разделить на размер ежемесячных доходов. «Если полученное значение больше 50%, еще раз подумайте, насколько вам необходим новый кредит. Если все же кредит необходим, будьте готовы к тому, что он вам будет предоставлен не на самых лучших условиях», — рекомендуют в НБКИ.

Другим показателем, который влияет на одобрение кредитов, является персональный кредитный рейтинг (ПКР). Его рассчитывают бюро кредитных историй индивидуально для каждого заемщика на основе информации от банков.

В НБКИ провели исследование и выявили зависимость между размером кредита и ПКР. Так, для займов до 30 тыс. рублей вероятность одобрения для заемщиков с минимальным ПКР (меньше 350 баллов) в 3,6 раза ниже, чем для заемщиков с максимальным ПКР (более 800 баллов). Для кредитов на сумму 30—100 тыс. рублей отличие уже составляет 12 раз, для кредитов на сумму 100—300 тыс. рублей — 39,3 раза. Заемщикам с максимальным значением ПКР банки одобрят кредиты на сумму более 300 тыс. рублей в 18,4 раза чаще, чем заемщикам с ПКР от 300 до 350 баллов. Самая большая зависимость наблюдается в потребительских и POS-кредитах (кредиты на товары, выдаваемые в торговых точках).

В бюро кредитных историй «Эквифакс» оценили, что объем выданных кредитов физлицам по итогам 2019 года приблизится к 6 трлн рублей. Лидером среди видов банковского кредитования остается потребительское, доля которого составляет половину от всего объема выдаваемых ссуд, отметили в бюро. Объем просроченной более чем на 90 дней задолженности по потребительским кредитам за год снизился на 7%. В ноябре этого года он составил 414 млрд рублей против 445 млрд рублей в том же месяце прошлого года. Количество просроченных на данный срок ссуд снизилось на 4% и составило 4,5 млн. При этом просроченные более чем на 90 дней долги составляют наибольшую долю всей задолженности по потребительским кредитам.