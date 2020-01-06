Фальшивомонетчики чаще всего подделывают в России купюры номиналом 5 тыс. и 1 тыс. рублей, а также 500 евро и 100 долларов, но доля фальшивой валюты в целом невелика. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России, отвечая на соответствующий запрос агентства.

«Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2019 году являются купюры номиналом 5 тысяч и 1 тысяча рублей. Среди выявленных фальшивок поддельные денежные знаки иностранных государств чаще встречаются номиналом 100 долларов и 500 евро», — уточнили в министерстве.

Банкноты номиналом 200 и 2 тыс. рублей, которые были введены в обращение Банком России в 2017 году, представляют меньший интерес для фальшивомонетчиков, их подделывают значительно реже.

По данным МВД РФ, только за первое полугодие 2019 года было выявлено свыше 41 тыс. фальшивок, что в 1,2 раза меньше по сравнению с тем же периодом 2018 года; из них — более 39,5 тыс. поддельных купюр в рублях и свыше 1,9 тыс. в иностранной валюте.