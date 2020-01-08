Темпы роста мировой экономики в 2020 году замедлятся до 3,4%, говорится в исследовании аудиторской компании PwC «Обзор мировой экономики».

«В 2020 году рост мировой экономики составит 3,4% по паритету покупательной способности, притом что долгосрочная среднегодовая величина этого показателя в XXI веке была равна 3,8%», — следует из документа. По оценкам PwC, 2020 год станет годом замедления роста глобальной экономики («слоубализации»), в условиях которого сохраняющаяся напряженность в мировой торговле будет создавать сложности для мировых цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции в масштабах всего мира.

При этом, по ожиданиям PwC, источником оптимизма для мировой торговли станет сфера услуг: согласно прогнозу, в 2020 году общемировой показатель экспорта услуг достигнет рекордного показателя в 7 трлн долларов. С большой вероятностью США и Великобритания сохранят позиции ведущих экспортеров услуг, а Китай сместит Францию с занимаемого ею четвертого места.

По прогнозам PwC, страны «большой семерки» (G7) продолжат создавать рабочие места, количество которых вырастет на 2 млн. Четыре из пяти новых рабочих мест в странах G7 будут созданы в США, Великобритании и Японии.

«В 2020 году мировая численность населения составит 7,7 млрд человек, что примерно на 10% больше, чем 10 лет назад. Прогнозируется, что Китай, Индия и страны Африки к югу от Сахары обеспечат примерно половину общемирового прироста населения в год. В то же время, согласно прогнозам, количество людей в возрасте старше 60 лет по всему миру превысит отметку в 1 млрд. По оценкам специалистов, в Китае количество людей в возрасте старше 65 лет будет больше, чем во всех шести других крупнейших странах с развивающейся экономикой, вместе взятых», — пишут эксперты.

На возобновляемую и атомную энергетику будет приходиться более 20% общего мирового объема потребления энергии, что станет самым высоким показателем за всю историю. «Ожидается, что Китай будет крупнейшим потребителем этого вида энергии, незначительно опережая Европу. При этом прогнозируется, что в 2020 году нефть останется наиболее предпочтительным источником энергии для мировой экономики, опережая уголь и природный газ. США и Китай по-прежнему будут крупнейшими потребителями нефти в мире в 2020 году», — сообщают эксперты.