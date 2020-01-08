Самыми недисциплинированными заемщиками среди россиян являются водители, продавцы и рабочие, при этом представители именно этих профессий имеют наиболее высокую долговую нагрузку — в среднем они отдают более 30% своих доходов на погашение кредитов, сообщили РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

«Определенное влияние на платежеспособность клиента оказывает именно его профессия. Доля водителей в долговом портфеле составляет около 9%, продавцов — 8,5%, рабочих (слесари, монтажники, грузчики, сварщики) — 6%. Кроме того, именно у людей данных профессий самая высокая долговая нагрузка — в среднем они отдают более 30% на погашение взятых обязательств», — сообщили в НАПКА.

В десятку антилидеров по платежной дисциплине также входят офисные специалисты, медики, официанты и охранники. В совокупности представители вышеназванных профессий составляют порядка 60% всех должников.

Лучше всех по долгам платят военнослужащие, их доля в портфеле должников составляет не более 0,6%. Аналитики объясняют это служебной дисциплиной и умением планировать. Кроме того, в топ-3 платежеспособных граждан входят учителя и врачи, для которых важна общественная репутация, отмечают в НАПКА.