Рубль завершил основную валютную сессию среды незначительным укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:23 мск снизился на 15 копеек к предыдущему закрытию, до 61,67 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 15,7 тыс. сделок на сумму порядка 590,8 млн долларов, диапазон котировок составил 61,55—61,998 рубля за доллар.

Курс евро на 19:23 мск составил 68,54 рубля, опустившись на 62 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 5,6 тыс. сделок примерно на 135,7 млн евро по курсам от 68,46 до 69,1 рубля за евро.