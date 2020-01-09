Минюст подготовил новый перечень ведомственных актов СССР и РСФСР, подлежащих отмене, пишет «Коммерсант» . Большую часть актов, включенных в новый пакет, предлагается признать недействующими уже с 1 февраля 2020 года.

В сентябре 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту подготовить перечень правовых актов СССР и РСФСР для признания их утратившими силу. Предполагалось, что такой список будет составлен к 15 ноября 2019-го. Подготовка такого перечня еще не завершена. К отмене предложены около 2,4 тыс. ведомственных актов РСФСР и СССР, включая письма министерств и государственных комитетов.

Минюст не успел пересмотреть правовые акты СССР для их отмены Все акты приходится проверять вручную.

Представленный Минюстом перечень делится на две части. Большинство — это акты, отменяемые с 1 февраля 2020 года. Оставшиеся акты предлагается отменить только с 1 января 2021 года. Отсрочка, как следует из пояснительной записки, связана с тем, что отдельные положения этих документов еще применяются — за это время они должны быть инкорпорированы в законодательство.

Не вошли в предложенный Минюстом список акты, имеющие правоустанавливающий характер, регулирующие вопросы исторического и культурного значения, определяющие перечни памятных дат и праздников, а также содержащие действующие социальные нормы. Как указывает Минюст, дополнительной проработки требуют фактически применяемые советские акты, устанавливающие, в частности, социальные льготы, районные коэффициенты и северные надбавки.