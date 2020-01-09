Российские фондовые индексы в четверг начали торги разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,25% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 102,31 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,41% и равнялся 1 595,65 пункта.

Внешний фон с утра складывается позитивный, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Президент США Дональд Трамп вчера дал однозначно понять, что не намерен развязывать войну с Ираном, и на этом фоне в рост пошли американские индексы. Фьючерсы на них сегодня прибавляют около трети процента», — поясняет эксперт.

Он ожидает роста российского рынка на 0,3—0,5%.