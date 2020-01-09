Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара прибавил 10 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро — 15 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 61,37 рубля (плюс 12 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 68,2 рубля (плюс 15 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в четверг рост рубля может продолжиться.

«На низколиквидном рынке рубль в паре с долларом закрылся на отметке 61,2. Более чем процентный рост российской валюты можно объяснить покупками рубля на западных площадках, за которым следовал и валютный рынок Мосбиржи. Сегодня на наш рынок начнет поступать отложенная валютная выручка экспортеров, поэтому рост рубля вполне может продолжиться, пара доллар/рубль готова уйти под отметку 61», — пояснял Антонов.

По словам заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, валютные торги в четверг могут открыться разнонаправленно, прогноз по курсу доллара составляет 60,2—61,5 рубля, а по курсу евро — 67—68,3 рубля.