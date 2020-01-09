Вице-президент, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Евгений Колбин назначен генеральным директором (СЕО) компании SberCloud. Об этом в четверг, 9 января, объявили в кредитной организации.

Как напоминают в финучреждении, SberCloud — рыночная компания, предоставляющая облачную платформу экосистемы Сбербанка для задач госсектора, крупнейшего, среднего и малого бизнеса.

«За пять лет работы в Сбербанке Евгений вместе с командой создал новый интернет-банк для юридических лиц, который был признан лучшим в Восточной Европе, получил награды Global Finance, Red Dot Awards, Financial Innovation Awards, Banking Technology Awards. Евгений Колбин принял непосредственное участие в создании линейки продуктов дистанционного банковского обслуживания для корпоративных клиентов и развитии экосистемы небанковских сервисов «Сбербанк Бизнес Онлайн», — отмечается в релизе Сбербанка.

Уточняется, что Михаил Лобоцкий, который ранее присоединился к SberCloud в роли управляющего директора, продолжит работу в компании в должности заместителя генерального директора и будет курировать ее стратегию по работе с рынком, продуктовое портфолио и взаимодействие с заказчиками.

Исполнять обязанности директора дивизиона «Цифровой корпоративный банк» будет управляющий директор Анна Лоевская, которая присоединилась к команде банка в 2015 году.



Блоки «Технологии», «Корпоративно-инвестиционный бизнес» и дирекция по развитию экосистемы (SberX) будут совместно курировать развитие бизнеса SberCloud.

